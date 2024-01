Dramatische Rettungsszenen, mehrere Verletzte und drei unbewohnbare Häuser: Die Bilanz eines Feuers in Eisenach hat es in sich.

Mehrere Verletzte bei Häuserbrand in Eisenach

Eisenach/Gotha - Mehrere Menschen sind bei einem Brand von Mehrfamilienhäusern in Eisenach (Wartburgkreis) verletzt worden. Eine 50-jährige Frau erlitt schwere Verletzungen, wie die Polizei in Gotha mitteilte. Bis zum Freitagmittag waren der Polizei insgesamt acht Verletzte bekannt.

Das Feuer war aus noch ungeklärter Ursache am frühen Freitagmorgen in einem Wohnhaus ausgebrochen und hatte auf zwei benachbarte Häuser übergegriffen. Rettungskräfte brachten mithilfe einer Drehleiter zwei Menschen in Sicherheit, die sich zunächst nur noch auf ein Dach hatten retten können.

73 Feuerwehrleute, 24 Rettungskräfte und viele Polizisten waren nach Angaben der Stadtverwaltung im Einsatz. Bis zum Freitagmittag hatten die Helfer demnach stundenlang mit den Flammen zu kämpfen: Unter anderem erschwerte eine Kunststofffassade mit dahinterliegender Dämmung die Löscharbeiten.

Die betroffenen Häuser sind laut Polizei unbewohnbar. Die Bewohner wurden vorübergehend in einer Sporthalle untergebracht. Der entstandene Sachschaden wird auf mehrere Hunderttausend Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Eine vorsätzliche Tat als Brandursache schließt die Polizei bislang aber aus.