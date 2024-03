Am Donnerstag brennt es in einem Zimmer in der Landeserstaufnahme in Suhl. Es gibt mehrere Verletzte. Nun ermittelt die Kriminalpolizei.

Suhl - Bei einem Brand in der Landeserstaufnahmeeinrichtung Suhl sind mehrere Menschen verletzt worden. „Derzeit haben wir sechs Verletzte, teils Bewohner, teils Wachpersonal“, sagte ein Sprecher der Landeseinsatzzentrale am Donnerstagvormittag. Ob es sich dabei um Rauchgasvergiftungen handle, wisse er noch nicht genau - es sei aber anzunehmen. Der Brand sei am Morgen aus bislang unbekannter Ursache in einem Zimmer ausgebrochen. Das Gebäude, in dem sich das Zimmer befindet, sei evakuiert worden. Betroffen seien etwa 500 Menschen. Zuvor hatte der MDR berichtet.

Das Zimmer sei inzwischen gelöscht und das Gebäude werde derzeit entlüftet, sagte der Sprecher am Vormittag weiter. Noch sei unklar, ob das Zimmer wieder bewohnbar ist. Die Kriminalpolizei ermittle nun zur Brandursache.