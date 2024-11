Bitterfeld-Wolfen - Bei einem Autounfall an der Auffahrt zur A9 bei Bitterfeld-Wolfen ist ein Mensch schwer verletzt worden. Vier weitere seien leicht verletzt worden, teilte eine Sprecherin des zuständigen Polizeireviers mit. Die Auffahrt zur A9 in Richtung Halle musste am Morgen zeitweise für die Unfallaufnahme gesperrt werden. Ein 55 Jahre alter Mann war beim Abbiegen in Richtung Autobahn mit einem entgegenkommenden Fahrzeug zusammengestoßen. Weitere Details zum Unfallhergang und den Verletzten konnte die Polizei nicht mitteilen. Der Sachschaden wird auf etwa 15.000 Euro geschätzt.