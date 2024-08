Leipzig - Im Leipziger Umland hat die Polizei mehrere polizeikritische und nationalsozialistische Symbole entdeckt. In der Gemeinde Zschepplin wurde die Entfernung eines mehr als 1,5 Meter großen Schriftzuges in weißer und roter Farbe an einer Bushaltestelle veranlasst, wie die Polizei mitteilte. Im Bereich Belgern-Schildau beschmierten Unbekannte zudem ein Zigarettenautomat mit einem nationalsozialistischen Symbol. Zudem stellten Beamten in Delitzsch einen 40-Jährigen, der in der Nacht zum Sonntag lautstark eine verfassungsfeindliche Parole rief. Der Staatsschutz ermittelt in allen drei Fällen.

Bereits vor einer Woche war an einer Kindertagesstätte in Leipzig ein verfassungsfeindliches nationalsozialistisches Symbol angebracht worden.