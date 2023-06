Mehrere Unwetter-Einsätze in der Nacht in Thüringen

Erfurt - Umgestürzte Bäume und heruntergefallene Dachziegel haben Polizei und Feuerwehr in der Nacht zu mehreren Einsätzen in Thüringen ausrücken lassen. Wie die Landeseinsatzzentrale am Freitag mitteilte, wurden keine Menschen verletzt. Größere Sachschäden gab es laut Polizei ebenfalls nicht. Insgesamt rückte die Polizei den Angaben zufolge mehr als 20 mal im Freistaat aus, vor allem in Nordhausen und in Gera waren die Beamten im Einsatz.