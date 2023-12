Magdeburg - Wegen mehrerer Unfälle auf der Bundesautobahn 2 in Richtung Berlin ist es am Mittwochmorgen zu einer längeren Sperrung auf der Höhe der Ausfahrt Burg Ost gekommen. Zunächst versperrte ein Sattelzug durch einen Unfall beide Fahrspuren, wie die Polizei Magdeburg am Mittwoch mitteilte. Dadurch entstand ein Stau. Am Ende des Staus kam es demnach zu zwei weiteren Unfällen. Insgesamt wurden vier Sattelzugkombinationen und zwei Pkws beschädigt. Verletzt wurde niemand.