Hannover/Braunschweig - Schnee und Glätte haben in der Nacht zu Unfällen auf Autobahnen und anderen Straßen in Niedersachsen geführt. Auf der Autobahn 2 Hannover-Berlin rutschte nahe dem Rasthof Zweidorfer Holz ein Auto in die Leitplanke, ebenso auf der Autobahn 39 Wolfsburg-Braunschweig bei Scheppau, wie die Polizei Braunschweig auf Anfrage bestätigte. Zuvor hatte die „Braunschweiger Zeitung“ berichtet. Verletzt wurden den Angaben zufolge niemand.

Insgesamt sei das Unfallgeschehen in der Region aber übersichtlich, sagte der Polizeisprecher. Die meisten Autofahrer hätten ihre Fahrweise der Witterung angepasst.

Wo es noch Unfälle gab

Zu einem Unfall kam es laut „Braunschweiger Zeitung“ auch auf der Bundesstraße 1 im Kreis Helmstedt, im Kreis Peine kollidierten in der Nacht ein Lkw und ein Traktor. In Sögel (Landkreis Emsland) kam ein Auto aufgrund von Glätte ins Schleudern und prallte gegen einen Baum, wie die Polizei Osnabrück mitteilte. Der Fahrer sei leicht verletzt worden.

In Delmenhorst verlor am Abend ein Autofahrer bei verschneiter Fahrbahn die Kontrolle über seinen Wagen und fuhr gegen ein am Straßenrand parkendes Auto. Laut Polizei mussten beide Fahrzeuge abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 13.000 Euro.

Der Deutsche Wetterdienst warnt bis 11 Uhr vor Straßenglätte in Niedersachsen. Bis zum Vormittag gebe es verbreitet leichten Frost bei minus 3 bis minus 6 Grad beziehungsweise auf den Inseln bis minus 1 Grad. Bis zum Freitagmorgen sei zudem gebietsweise mit etwas Neuschnee zu rechnen. Schwerpunkt seien die östlichen Landesteile. Dazu sei vor allem nachts mit Glätte zu rechnen.