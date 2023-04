Gardelegen/Salzwedel - Bei einem Brand in einem Geflügelhof in Jävenitz (Altmarkkreis Salzwedel) sind mehrere Tausend Tiere gestorben. Menschen wurden nicht verletzt, wie die Polizei in Salzwedel am Dienstag mitteilte. Das Feuer in einer Scheune und einem Silo in dem Betrieb in dem zu Gardelegen gehörenden Ortsteil war aus noch unbekannter Ursache am Montagabend ausgebrochen. Den Einsatzkräften sei es gelungen, ein weiteres Übergreifen der Flammen zu verhindern. Es sei hoher Sachschaden entstanden, hieß es.