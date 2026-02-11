Am frühen Morgen kommt es bei auf einer Bundesstraße im Vogtlandkreis zu einem schweren Verkehrsunfall. Bei der medizinischen Versorgung der Schwerverletzten ist auch ein Rettungshubschrauber vor Ort.

Bad Brambach - Bei einem Verkehrsunfall bei Bad Brambach (Vogtlandkreis) sind mehrere Menschen schwer verletzt worden. Neben einem Rettungswagen ist dabei auch ein Rettungshubschrauber im Einsatz, heißt es von einem Polizeisprecher. Zwei Pkw waren nach ersten Erkenntnissen am frühen Morgen auf der B92 zusammengeprallt.

Neben den beiden Autos soll zudem laut dem Sprecher auch ein Lkw beteiligt gewesen sein. Die genaue Anzahl an Verletzten konnte zunächst jedoch nicht genannt werden. Auch zur Unfallursache und zum genauen Unfallhergang laufen derzeit noch die Ermittlungen.