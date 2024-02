Burg - Für einige Neugeborene aus Sachsen-Anhalt gibt es die erste „richtige“ Geburtstagsfeier erst in vier Jahren. Allein an der Helios Klinik in Burg kamen nach Krankenhausangaben drei Babys am Schalttag, dem 29. Februar, zur Welt. Seit dem Jahr 2000 sind in Sachsen-Anhalt nach Angaben des Statistischen Landesamtes insgesamt 98 Mädchen und 127 Jungen an einem 29. Februar geboren worden. In den letzten Jahren kamen zwischen 30 und 43 Kinder in Sachsen-Anhalt an einem Schalttag zur Welt.