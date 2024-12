Einigen mag es schwerfallen zu warten, doch erst am 31. Dezember darf in Deutschland geböllert werden. Die Polizei Peine hatte schon mit Pyrotechnik-Fans zu tun.

Peine - Die Polizei ist nach dem Verkaufsstart von Feuerwerk am Samstag bereits mehrfach wegen unerlaubter Böllerei in Peine ausgerückt. Im gesamten Landkreis gab es am Wochenende eine Vielzahl von Einsätzen, wie die Polizei mitteilte.

Die Beamten erteilten etwa Platzverweise, nachdem 14 Personen - die meisten von ihnen Heranwachsende - ihre neu erworbenen Böller auf einem Parkplatz in einem Gewerbegebiet in Peine gezündet hatten. Verletzte oder Schäden gab es durch verfrühte Böllerei im Einsatzgebiet der Peiner Polizei zunächst nicht.

Erst am Silvestertag selbst darf in Deutschland ohne eine vorherige Genehmigung Feuerwerk gezündet werden. Wer dennoch böllert, riskiert eine Strafanzeige.