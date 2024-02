Der Pegel des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Weser an der Leine in Herrenhausen.

Hannover - Nach den Regelfällen der vergangenen Tage sind einige Pegelstände an niedersächsischen Flüssen über die höchste Meldestufe gestiegen. Am Samstagnachmittag wurde dies für sechs Messestellen angegeben, wie aus Daten des Landesbetriebs für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN) hervorgeht. Das betraf demnach Messstellen an den Flüssen Leine, Fuhse, Aller und Schunter.

Wenn die dritte und damit höchste Meldestufe erreicht wird, drohen Überschwemmungen größerer Flächen sowie einzelner Grundstücke, Straßen und Keller. Bei dem Hochwasser um den Jahreswechsel in weiten Teilen Niedersachsens überschritten deutlich mehr Pegelstände diese Stufe.

An der Küste gibt es ebenfalls Meldestufen, die allerdings anders als an den Flüssen definiert sind. Dort gibt es vier Stufen, die in aufsteigender Reihenfolge eine leichte, mittlere, schwere und sehr schwere Sturmflut beschreiben.