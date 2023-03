Berlin - Bei einer Auseinandersetzung zwischen Jugendlichen ist ein 17-Jähriger in einem Berliner Park schwer durch Messerstiche verletzt worden. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, kam er in ein Krankenhaus und wurde notoperiert. Lebensgefahr bestehe nicht, hieß es. Polizisten nahmen einen 16-Jährigen in der Nähe des Parks fest. Er steht ist Verdacht, zugestochen zu haben. Eine Mordkommission habe den Fall übernommen und ermittele wegen versuchten Totschlags, hieß es. Weil der 16-Jährige im Gesicht und am Kopf verletzt war, kam er ebenfalls in ein Krankenhaus.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei hatten sich die beiden Jugendlichen mit zwei Bekannten im Alter von 14 und 16 Jahren in der Nacht zum Sonntag in der Anlage an der Wilhelmsaue/Mehlitzstraße in Charlottenburg-Wilmersdorf „zu einer Aussprache“ getroffen. Dort soll es zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen sein. Dabei soll der 16-Jährige dem 17-Jährigen mehrere Messerstiche zugefügt haben und anschließend geflüchtet sein.