Berlin - Mehrere Lastkraftwagen sind auf einem Baugelände in Neukölln in der Nacht zum Freitag ausgebrannt. Nach vorläufigen, bislang unbestätigten Angaben der Polizei handelte es sich um vier Lkw. Das Baugelände an der Kiefholzstraße steht in Zusammenhang mit der Autobahn 100, die derzeit ausgebaut wird.

Der kriminalpolizeiliche Dauerdienst war am frühen Freitagmorgen noch mit der Sicherung der Fakten beschäftigt. Die Polizei prüft auch, ob es einen Zusammenhang mit einem früheren Brand auf dem Baugelände gibt - für Aussagen darüber sei es aber noch zu früh, so eine Polizeisprecherin. Der Brand ereignete sich um kurz vor vier Uhr morgens. Zuvor berichtete die „B.Z.“