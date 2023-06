Nienburg - Diverse Waffen und Munitionsteile sind bei einem Mann aus Rinteln gefunden worden. Die Waffen und das Waffenzubehör seien von Sachverständigen des Landeskriminalamtes teilweise als Kriegswaffen eingestuft worden, teilte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Bückeburg am Mittwoch mit.

Am Dienstagmorgen hatte es Durchsuchungen bei dem Beschuldigten gegeben - an seinen beiden Wohnsitzen in Niedersachsen, in einer Gartenparzelle in Brandenburg sowie in seinem Wohnwagen in Nordrhein-Westfalen. Dabei seien auch mehrere Datenträger sichergestellt worden. Gegen den Beschuldigten wird wegen Verstoßes gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz ermittelt. Der Mann wurde nach der Durchsuchung wieder freigelassen, weil keine Haftgründe vorlagen.