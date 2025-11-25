Zwei Sieben- und zwei Neunjährige verletzt: Nach dem Unfall mit einem Streifenwagen bleiben viele Fragen offen. Was die Polizei bisher dazu sagt.

Eberswalde - Bei einem Unfall mit einem Polizeiwagen sind im Landkreis Barnim vier Kinder verletzt worden. Der Streifenwagen war auf einer Kreuzung in Eberswalde mit einem anderen Auto zusammengestoßen, wie die Polizei mitteilte. Zwei Sieben- sowie zwei Neunjährige aus dem Kleintransporter kamen am Montagabend verletzt in eine Klinik. Auch die Besatzung des Streifenwagens erlitt Verletzungen, hieß es.

Weitere Details zum Unfallhergang sind bislang unklar. Die Polizei nahm die Ermittlungen auf.