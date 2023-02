Beschäftigte nehmen an der Kundgebung in Halle teil.

Halle - Rund 500 Menschen haben sich nach Angaben der Gewerkschaft Verdi an einem ganztägigen Warnstreik im öffentlichen Dienst in Halle und Umgebung beteiligt. Betroffen von den Arbeitsniederlegungen waren am Mittwoch unter anderem Kindertagesstätten, Verwaltungen und Sparkassen. Mit den Warnstreiks wollen die Gewerkschaften nach eigenen Angaben den Druck auf die Arbeitgeber im laufenden Tarifstreit im öffentlichen Dienst erhöhen. Bereits am Dienstag legten Aktionen in mehreren Bundesländern Teile des öffentlichen Lebens lahm.

In Halle machten Beschäftigte bei einer Kundgebung am Riebeckplatz ihrem Unmut Luft. Die Not sei bei vielen groß, sagte ein Verdi-Sprecher. Hohe Inflation und mangelndes Personal belaste die Beschäftigten, die immerhin tagtäglich den öffentlichen Dienst am Laufen hielten.

Die Gewerkschaften fordern von den Arbeitgebern 10,5 Prozent mehr Einkommen, mindestens aber 500 Euro mehr für die rund 2,5 Millionen Beschäftigten im öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen. Die kommunalen Arbeitgeber lehnen das als wirtschaftlich nicht verkraftbar ab. Die zweite Tarifrunde ist für den 22. und 23. Februar in Potsdam geplant. Bei dem ersten Treffen im Januar hatten sich Arbeitgeber und Gewerkschaft vertagt.