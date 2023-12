Dresden - Die Bundespolizei hat bei Kontrollen mehrere gesuchte Männer ausfindig gemacht und sie festgenommen. Bei den Kontrollen am vergangenen Wochenende seien insgesamt fünf Männer angetroffen worden gegen die unterschiedliche Strafen, darunter Geld- sowie Haftstrafen, vorlagen, teilte die Bundespolizei am Dienstag mit.

Demnach sei in Dresden ein 43-Jähriger, der vom Amtsgericht Chemnitz wegen Körperverletzung zu einer Geldstrafe verurteilt wurde, sie jedoch nicht zahlen konnte, in eine Justizvollzugsanstalt gebracht worden, hieß es. So erging es auch einem 35-Jährigen, der wegen Diebstahls verurteilt wurde. Während Zugkontrollen seien zudem drei Männer ausfindig gemacht worden, gegen die unter anderem Haftbefehle und Untersuchungshaftbefehle vorlagen, hieß es.