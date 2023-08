Autofahrer mussten evakuiert werden, nachdem auf der Autobahn 2 bei Theeßen mehrere Gasflaschen auf einem Laster explodiert waren. Die Löscharbeiten dauerten auch mehrere Stunden nach dem Unfall weiter an. Die Fahrbahn war in beide Richtungen voll gesperrt.

Theeßen - Auf einem Laster sind am Dienstag auf der Autobahn 2 zwischen Theeßen und Burg (beide Jerichower Land) mehrere Gasflaschen explodiert. In Richtung Hannover sei es am Dienstagmittag zu einem Auffahrunfall gekommen, teilte die Polizei mit. Beide Fahrtrichtungen waren auch am Nachmittag noch gesperrt.

Bei dem Auffahrunfall waren demnach mehrere Fahrzeuge involviert - mehrere Laster seien in Brand geraten. Nach Angaben der Feuerwehr liefen die Löscharbeiten am Nachmittag noch, weshalb weder Einsatzkräfte der Feuerwehr noch der Polizei nah an die Unfallstelle gelangten. Den Angaben zufolge mussten Autofahrer um die Unfallstelle herum evakuiert werden, um vor umherfliegendem Material sicher zu sein.

Der Unfall hatte sich den Angaben der Polizei zufolge um 12.15 Uhr ereignet. Weitere Angaben machte die Polizei zunächst nicht. Der Verkehr werde umgeleitet, hieß es.