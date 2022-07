Mehrere Frauen in Berlin rassistisch beleidigt

Berlin - Eine 37-Jährige soll in Berlin eine Frau mit Kopftuch rassistisch beleidigt und geschlagen haben. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, ereignete sich die Attacke in der Nacht zuvor in einer Gaststätte im Stadtteil Weißensee. Die Angreiferin soll dem 39 Jahre alten Opfer das Kopftuch abgerissen und gegen Kopf und Oberkörper geschlagen haben. Bei der Tatverdächtigen wurde ein Atemalkoholwert von etwa 2,2 Promille gemessen, wie es weiter hieß. Der Staatsschutz ermittelt.

Dies gilt auch für einen Zwischenfall im Ortsteil Prenzlauer Berg am Freitagnachmittag. Hier soll ein 52-Jähriger gegen 16.40 Uhr aus seinem Fenster heraus zwei Frauen im Alter von 40 und 43 Jahren rassistisch beleidigt haben. Eine Zeugin rief die Polizei. Der Tatverdächtige soll dann auch die Polizisten beleidigt haben. Er wurde vorübergehend festgenommen und wegen auffälligen Verhaltens in eine Klinik gebracht. Später durfte er wieder gehen.