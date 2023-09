Bad Salzungen - Die Feuerwehr musste im Wartburgkreis in der Nacht zu Mittwoch dreizehn Mal ausrücken, um Schäden nach einem Unwetter zu beseitigen. Menschen waren nicht verletzt worden, wie das Landratsamt in Bad Salzungen am Morgen mitteilte. In den meisten Fällen ging es um Äste oder umgekippte Bäume, die auf die Straße gefallen waren und den Verkehr blockierten. In Bad Salzungen war außerdem der Blitz in ein Wohnhaus eingeschlagen und hatte einen Dachstuhlbrand verursacht. Auch in Mihla, einem Ortsteil von Creuzburg, kam es in einem Haus nach Blitzschlag zu einem kleinen Brand.