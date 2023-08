Hannover - Auf einem Autotransporter auf der A7 sind mehrere Fahrzeuge in Brand geraten. Der Lkw stand im Vollbrand, wie ein Polizeisprecher sagte. Das Feuer brach am Donnerstagmittag auf Höhe der Anschlussstelle Großburgwedel bei Hannover in Fahrtrichtung Süden aus. Der Lkw-Fahrer bemerkte laut Polizei, dass ein Reifen seines Lasters geplatzt war und fuhr an die Seite. Mehrere Wagen brannten auf dem Transporter. Der Fahrer brachte sich in Sicherheit. Infolge des Feuers kam es zum Stau auf der Autobahn. Zur Höhe des Schadens lagen noch keine Angaben vor. Zuvor hatten mehrere Medien darüber berichtet.