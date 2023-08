Die Grünen in Sachsen-Anhalt wählen Anfang Oktober einen neuen Landesvorstand. Wer kandidiert für den Vorsitz? Mindestens drei Bewerber gibt es bereits.

Stimmkarten werden auf dem Landesparteitag der Grünen in Sachsen-Anhalt in die Höhe gehalten.

Magdeburg - Bei den Grünen in Sachsen-Anhalt deutet sich ein offenes Rennen um die beiden Plätze für den Landesvorsitz an. Neben dem bisherigen Führungsduo Madeleine Linke und Dennis Helmich will auch Landesschatzmeisterin Michelle Angeli für den Vorsitz kandidieren. Das bestätigten die drei Politiker auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur. Die Wahl soll Anfang Oktober auf einem Landesparteitag stattfinden.

„Ich mache meiner Partei das Angebot, in den nächsten Jahren mehr Verantwortung zu übernehmen und gemeinsam mit den vielen engagierten Mitgliedern unseren Landesverband zukunftsfähiger aufzustellen“, sagte Angeli. „Unser Land droht nach rechts zu kippen, wenn wir keine starken demokratischen Bündnisse schmieden und überzeugende Antworten auf die Fragen geben, die sich die Menschen in Sachen-Anhalt stellen.“

Seit November 2021 führen die Magdeburgerin Linke und der Hallenser Helmich die Landespartei an. „Gerade in Zeiten von Krieg und Klimakrise braucht es jemanden, der die Kernthemen unserer Partei nach vorne stellt und authentisch repräsentiert“, sagte Linke. Dies wolle sie mit ihrer Erfahrung als Ingenieurin, Mobilitätsforscherin und Mutter tun.

Helmich sagte, er wolle die begonnenen Projekte fortführen. „Dazu gehört vor allen Dingen, die Kommunalwahl in einer herausfordernden Zeit erfolgreich über die Bühne zu bringen, unsere Kandidierenden zu fördern, um dann mit unseren Mitgliedern und Verbündeten in den Parlamenten vor Ort präsent zu bleiben.“ Wichtig sei es außerdem, die Partei inhaltlich noch stärker im Dreiklang von Klima-, Sozial- und Wirtschaftspolitik aufzustellen.

Als Landesschatzmeister will John Liebau aus dem Kreisverband Wittenberg kandidieren, der 2021 das Duell um dem Landesvorsitz gegen Helmich verloren hatte.