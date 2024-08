Mehrere Autos und Motorräder sind in Berlin in Brand geraten - sie wurden mutmaßlich angezündet. (Symbolbild)

Berlin - Bei mehreren mutmaßlichen Brandstiftungen sind in Berlin sechs Autos und zwei Motorräder zum Teil schwer beschädigt worden. Zunächst wurden am Montagabend gegen 22.15 Uhr in der Uhlandstraße in Wilmersdorf die Abdeckplanen von zwei Motorrädern angezündet, wie die Polizei mitteilte. Polizisten und die Feuerwehr löschten die Brände. Ermittelt wird wegen des Verdachts von Straftaten in allen Fällen.

Kurz nach 23.00 Uhr brannten in der Säntisstraße in Tempelhof zwei Autos, eins davon wurde vollständig zerstört. Ein Transporter in der Nähe erlitt ebenfalls Schäden. Feuerwehrkräfte löschten das Feuer. Auch ein Baum wurde in Mitleidenschaft gezogen. Gegen 1.10 Uhr standen in der Fasanenstraße in Charlottenburg zwei Autos sowie Mülltonnen auf einem Innenhof in Flammen und brannten aus. Auch hier wurde ein drittes Auto durch die Hitze der Flammen beschädigt. Die Feuerwehr konnte verhindern, dass sich das Feuer weiter ausbreitetet.