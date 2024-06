Magdeburg - In Magdeburg sind am Sonntag mehrere Autos beschädigt worden. Unbekannte sollen in den Morgenstunden an insgesamt elf Fahrzeugen die Seitenspiegel abgetreten oder abgeschlagen haben, wie die Polizei mitteilte. Ermittlungen seien eingeleitet worden. Die Polizei sucht nach Zeugen.