Berlin - Mehrere Autos sind in der Nacht zum Dienstag in Berlin-Moabit (Mitte) mutmaßlich angezündet worden. Drei Autos brannten gegen 2.25 Uhr in der Straße Alt-Moabit, ein weiteres wurde durch die Hitze der Feuer beschädigt, teilte die Polizei am Dienstag mit. Die Feuerwehr löschte die Brände, Menschen wurden nicht verletzt. Nun ermittelt das LKA wegen des Verdachts auf Brandstiftung.