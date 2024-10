Innerhalb einer Stunde brennen in Halle mehrere Autos komplett ab. Drei Jugendliche werden gesehen.

Mehrere Autos brennen in Halle - Trio in Verdacht

Die Polizei in Halle fahndet nach drei Jugendlichen, die mutmaßlich mehrere Autos angezündet haben. (Archivbild)

Halle - Im Stadtgebiet von Halle sind mehrere Autos in Flammen aufgegangen und haben einen Totalschaden erlitten. Die Polizei sucht eigenen Angaben zufolge in zwei Fällen vom späten Samstagabend nach drei dunkel gekleideten Jugendlichen, die von mehreren Zeugen an beiden Brandorten gesehen wurden. Sie sollen zwischen 16 und 20 Jahre alt sein.

Nach Angaben der Polizei war im Stadtbezirk zunächst ein Pkw abgebrannt, eine Stunde später gingen im Stadtbezirk West vier Autos in Flammen auf. Ein fünftes Fahrzeug sei durch die Hitze schwer beschädigt worden, hieß es. Zur Höhe des Sachschadens war zunächst nichts bekannt.