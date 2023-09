Gröningen/SülzetalMagdeburg/ - Am Wochenende sind mehrere Geldautomaten in Sachsen-Anhalt angegriffen worden. Bisherigen Erkenntnissen zufolge kamen die Täter in keinem der drei Fälle an Geld, sie verursachten laut Polizei aber erheblichen Sachschaden.

In der Nacht zum Samstag drangen Unbekannte in Gröningen im Landkreis Börde in eine Bankfiliale ein. Dort führten sie Sprengstoff in den Geldausgabeschacht ein und sprengten den Automaten. Der Tresor wurde jedoch nicht geöffnet. Die Täter flüchteten ohne Beute. Der Sachschaden liegt einer ersten Schätzung zufolge bei 60.000 Euro.

Am späten Samstagabend versuchten Kriminelle in einer Bankfiliale in Altenweddingen, einem Ortsteil von Sülzetal (Landkreis Börde), einen Geldautomaten aufzubrechen, wie die Polizei mitteilte. Sie scheiterten jedoch und flüchteten ohne Beute. Ein Zeuge konnte ein Auto beobachten, das zur Tatzeit wegfuhr. Die Polizei ermittelt.

Am frühen Sonntagmorgen versuchten Täter in Magdeburg einen Geldautomaten aufzubrechen. Dadurch lösten sie einen Alarm samt Polizeieinsatz aus. Als die Beamten eintrafen, waren die Täter schon geflüchtet, teilte die Polizei mit. Am Automaten entstand erheblicher Sachschaden, hieß es. An Beute gelangten die Täter nicht.