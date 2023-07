Hannover - Wegen fehlender Fachkräfte und Baustoffe erhalten Träger von Kindergärten in Niedersachsen mehr Zeit, um geförderte Baumaßnahmen umzusetzen. Die Frist wird um ein Jahr auf Ende September 2024 verlängert, wie das Kultusministerium in Hannover am Donnerstag mitteilte. In den vergangenen Monaten hätte sich gezeigt, dass die Planungen der Träger oft durch die Probleme des Bausektors erschwert wurden. Somit ließen sich viele dieser Vorhaben nur mit der verlängerten Frist umsetzen.

Mit einem Programm werden die Träger bei der Schaffung neuer Plätze für Kinder von drei Jahren bis zur Einschulung finanziell unterstützt vom Land. Pro neu geschaffenem Platz gibt es den Angaben zufolge bis zu 7200 Euro. Dafür stehen insgesamt rund 30 Millionen Euro zur Verfügung, womit die Entstehung von rund 16.000 neuen Betreuungsplätzen gefördert werden soll.