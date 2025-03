Berlin/Potsdam - In Berlin und Brandenburg wird es die nächsten Tage etwas kühler und nasser. Heute wird es bereits wechselnd bis stark bewölkt, die höchsten Temperaturen werden mit 14 Grad in Cottbus und Umgebung erwartet, teilte der Deutsche Wetterdienst mit. In Berlin werden nur noch um die zehn Grad erreicht.

In der Nacht auf Mittwoch sinken die Temperaturen auf bis zu null Grad, zeitweise regnet es. Am Mittwoch wird es den Angaben nach gebietsweise regnerisch, es ist bewölkt. Die Temperaturen erreichen maximal 13 Grad. In der Nacht auf Donnerstag sinken die Temperaturen auf bis zu minus ein Grad und an einigen Orten wird es regnen.