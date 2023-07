Halle - Die Zahl der gemeldeten Wohnmobile in Sachsen-Anhalt ist während der Corona-Pandemie deutlich gestiegen. Zu Beginn dieses Jahres waren nach Angaben des Statistischen Landesamtes mehr als 12.000 Wohnmobile im Land zugelassen. Vor Beginn der Pandemie Anfang 2020 waren es rund 7600 Wohnmobile. Dies entspricht einem Anstieg von knapp 58 Prozent.

Obwohl im Landkreis Harz insgesamt die meisten Wohnmobile angemeldet seien, habe die Wohnmobildichte im Altmarkkreis Salzwedel am höchsten gelegen, so das Statistische Landesamt am Montag. Dort kamen auf 1000 Einwohner 8,2 Wohnmobile. Auch im Landkreis Wittenberg war die Wohnmobildichte hoch. Am niedrigsten war sie nach Angaben der Statistiker in Halle; dort lag sie unter 4,3 je 1000 Einwohner.