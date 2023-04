Magdeburg - In vielen Kommunen in Sachsen-Anhalt stapeln sich Anträge für Wohngeld. Wie eine Umfrage der Deutschen Presse-Agentur zeigt, lagen einigen Kommunen in den ersten drei Monaten dieses Jahres mehr als vier Mal so viele Anträge vor, als im selben Vorjahreszeitraum. Bei der Ankündigung der Wohngeldreform im vergangenen Jahr hatten Städte und Kommunen mit einer Verdreifachung der Anträge gerechnet. In einigen Regionen in Sachsen-Anhalt sind es aber deutlich mehr.

In der Landeshauptstadt Magdeburg sei die Zahl der erfassten Erstanträge zu Jahresbeginn um 57 Prozent gestiegen, hieß es in einer Information an den Magdeburger Stadtrat. Dies entspreche fast einer Versiebenfachung der Anträge. Auch beim Landkreis Stendal lägen derzeit mehr als 2000 Anträge mehr als im Vorjahr unbearbeitet in der Kreisverwaltung. Dort waren es nach Angaben des Landkreises in den ersten drei Monaten zehn Mal so viele Anträge wie im gleichen Zeitraum 2022. Landrat Patrick Puhlmann (SPD) kritisierte den enormen Arbeitsaufwand, ohne dass durch den Bund zusätzliche Mittel zur Verfügung gestellt worden seien.

Viele Landkreise in Sachsen-Anhalt bezeichneten die aktuelle Lage auf dpa-Anfrage als „angespannt“. „Mit einer Entspannung der Situation ist nicht zu rechnen“, hieß es aus Köthen (Landkreis Anhalt-Bitterfeld). „Es ist eher von einer Verschlechterung und damit einhergehender steigenden Anzahl von offenen Anträgen und Verlängerung der Bearbeitungszeiten auszugehen.“ Durchschnittlich liege die Bearbeitungsdauer derzeit zwischen zwei und drei Monaten. Da häufig Anträge unvollständig eingereicht würden, könne es teilweise etwa sechs Monate dauern, hieß es aus der Stadt Halle.

Hinzu kämen Probleme mit der zur Verfügung gestellten Software. Dies führe bei den Wohngeldempfängern zu Unmut und Unverständnis, teilte die Stadt Eisleben (Landkreis Mansfeld-Südharz) mit. Viele Städte und Kommunen hatten sich auf die gestiegene Zahl von Anträgen vorbereitet und im Vorfeld zusätzliches Personal eingestellt oder abberufen. Der Landkreis Börde berichtete, dass Mitarbeiter derzeit Überstunden machen müssten, um die Anträge abzuarbeiten. Aus Halberstadt hieß es: „Es ist ersichtlich, dass trotz Aufstockung des Personals ein Rückstau in der Bearbeitung eintritt.“

Seit Jahresbeginn sollen mehr Haushalte mit einem staatlichen Mietzuschuss entlastet werden: Zu den bisher 600 000 Wohngeld-Haushalten sollen bis zu 1,4 Millionen weitere in Deutschland dazukommen. Das Wohngeld soll außerdem um durchschnittlich 190 Euro im Monat aufgestockt werden. Damit erhalten die berechtigten Haushalte im Schnitt rund 370 Euro monatlich. Wohngeld können Haushalte beantragen, die zwar keine Sozialleistungen beziehen, trotzdem aber wenig Geld haben.