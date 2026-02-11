Züge in Berlin und Brandenburg waren 2025 häufiger verspätet als im Vorjahr. Welche Linien besonders betroffen waren – und wo die Züge fast immer pünktlich unterwegs sind.

Auf manchen Linien waren im vergangenen Jahr nur drei Viertel der Züge pünktlich unterwegs. (Archivbild)

Berlin - Die Pünktlichkeit im Zugverkehr in Berlin und Brandenburg hat im vergangenen Jahr nachgelassen. Wie aus Daten des Verkehrsverbunds Berlin-Brandenburg (VBB) hervorgeht, wurden lediglich 84,4 Prozent der Halte pünktlich erreicht - 2024 waren es noch 85,0 Prozent.

Besonders unpünktlich waren Züge der Linien RB54 (Rheinsberg-Löwenberg, 64,2 Prozent), RE4 (Stendal-Falkenberg, 73,0 Prozent), RE7 (Dessau-Senftenberg, 73,3 Prozent) und RE5 (Rostock/Stralsund-Berlin, 73,8 Prozent). Die Linien mit den pünktlichsten Zügen waren die RB35 (Fürstenwalde-Bad Saarow/Pieskow, 98,1 Prozent), RB73 (Pritzwalk-Neustadt (Dosse), 96,9 Prozent) und RB74 (Meyenburg-Pritzwalk, 96,5 Prozent) - allesamt sehr kurze Linien mit wenigen Haltestellen. Die Zahlen sind auf der Internetseite des VBB einsehbar.

Als unpünktlich geht ein Halt in die Statistik ein, wenn der Zug dort mit mindestens fünf Minuten Verspätung angekommen ist. Berücksichtigt werden 67 Messpunkte, die im VBB-Liniennetz verteilt sind. Ausgefallene Züge gehen nicht in diese Statistik ein.