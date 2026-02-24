Trotz etwas weniger Crashs starben 2025 in Brandenburg mehr Menschen durch Verkehrsunfälle als im Jahr zuvor. Bei den Ursachen sieht die Polizei ein deutliches Ergebnis.

2025 gab es etwas weniger Unfälle, aber mehr Verletzte. (Symbolbild)

Potsdam - In Brandenburg sind 2025 mehr Menschen durch Verkehrsunfälle ums Leben gekommen als im Jahr zuvor. Es gab 127 Todesopfer und damit 13 mehr als im Jahr 2024, als 114 Menschen gestorben waren, wie das Brandenburger Polizeipräsidium mitteilte. Auch bei der Zahl der Verletzten ging es nach oben: Von 10.998 im Jahr 2024 stieg diese leicht auf 11.065 Verletzte im Jahr 2025.

Während mehr Menschen zu Schaden kamen, ging die Zahl der Verkehrsunfälle den Angaben nach leicht zurück. Insgesamt wurden 73.658 Verkehrsunfälle im Jahr 2025 registriert (2024: 73.772).

So oft waren Alkohol und Drogen im Spiel

„Die Bilanz zeigt, dass nicht angepasste Geschwindigkeit eine der häufigsten und gefährlichsten Unfallursachen bleibt“, teilte Polizeipräsident Oliver Stepien mit. Fast jeder zweite tödliche Verkehrsunfall sei auf zu schnelles Fahren zurückzuführen. Mehr als zwei Drittel der Getöteten hätten ihr Leben auf Straßen außerorts verloren. „Das ist für uns wiederholt Anlass, den Schwerpunkt unserer Verkehrsüberwachungsarbeit auf die Straßen außerhalb geschlossener Ortschaften auszudehnen.“

Bei den Verkehrsunfällen war in rund 1.100 Fällen Alkohol im Spiel, wie die Polizei berichtete. In knapp 235 Fällen standen die Fahrer unter Drogen- oder Medikamenteneinfluss.