Mehr Testspiel-Gegner für Hertha: Am 2. Juli in Stahnsdorf

Berlin - Bundesliga-Absteiger Hertha BSC hat einen zweiten Testspielgegner in der Vorbereitung auf die neue Saison in der zweiten Liga gefunden. Sechs Tage nach dem offiziellen Trainingsstart am 26. Juni treten die Berliner am 2. Juli beim RSV Eintracht 1949 aus der Oberliga Nord in Stahnsdorf an (16.00 Uhr). Die 50. Saison der zweiten Liga beginnt am Wochenende vom 28. bis 30. Juli.

Am 7. Juli trifft Hertha im Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark auf den Regionalligisten BFC Dynamo (19.00 Uhr). Vor der Saisoneröffnung am 22. Juli geht es ins Trainingslager nach Zell am See vom 12. bis zum 21. Juli.