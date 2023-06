Halle (Saale) - Die Zahl der von den Jugendämtern ergriffenen Schutzmaßnahmen für Kinder und Jugendliche ist in Sachsen-Anhalt angestiegen. Wie das Statistische Landesamt in Halle (Saale) am Montag mitteilte, wurden im vergangenen Jahr 1700 Kinder und Jugendliche von den Jugendämtern in Obhut genommen. Das waren 338 oder fast ein Viertel (24,8 Prozent) mehr als 2021. Dabei entfielen die meisten Fälle auf unbegleitete Einreisen aus dem Ausland (503 Fälle). Das waren den Angaben zufolge verglichen mit 2021 mehr als doppelt so viele. Weitere Gründe waren unter anderem Kindesmisshandlung (349 Fälle) sowie die Straffälligkeit (102 Fälle) oder Suchtprobleme des Kindes oder Jugendlichen (68 Fälle).

Wie schon in den Vorjahren betraf mit 836 Fällen - das war fast jede zweite Maßnahme (49,2 Prozent) - der größte Teil die Altersgruppe der 14- bis 18-Jährigen, gefolgt von 240 Kindern unter drei Jahren (14,1 Prozent). Zu fast zwei Drittel (60,5 Prozent) betrafen die Maßnahmen Jungs und zu 39,5 Prozent Mädchen.

Bei Kindern bis 14 Jahren (864 Fälle) ging es meist um Überforderung der Eltern oder eines Elternteils (485 Fälle), Anzeichen für Vernachlässigung (276 Fälle) sowie Wohnungsprobleme (126 Fälle).

In der Gruppe der 14- bis 18-Jährigen waren die unbegleitete Einreise aus dem Ausland (429 Fälle), die Überforderung der Eltern oder eines Elternteils (166 Fälle) sowie Straffälligkeit der Jugendlichen sowie Beziehungsprobleme der Eltern (jeweils 73 Fälle) die Hauptgründe für Schutzmaßnahmen.

Die 102 Inobhutnahmen wegen Jugendstraffälligkeiten über alle Altersgruppen haben sich dabei verglichen mit 2021 nahezu verdoppelt (56 Fälle).