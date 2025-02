Die Polizei will ihre Präsenz in Niedersachsen erhöhen. Eine Rolle bei den geplanten Umstrukturierungen spielt die Bereitschaftspolizei.

Mehr Polizeipräsenz in der Fläche

Noch in diesem Jahr

In den Regionen Niedersachsens soll die Polizeipräsenz erhöht werden. (Archivbild)

Hannover - Die Zahl der Polizisten und Polizistinnen im Einsatz- und Streifendienst in Niedersachsen soll in diesem Jahr erhöht werden. Durch Umstrukturierungen werden rund 200 Polizeivollzugsbeamtinnen und -beamten mehr als früher in der Fläche arbeiten, wie das Innenministerium mitteilte.

Geplant ist, dass 120 Beamtinnen und Beamte aus der Bereitschaftspolizei Niedersachsen künftig den Einsatz- und Streifendienst in den regionalen Polizeidirektionen verstärken, weiteres Personal für die Fläche soll durch andere Umstrukturierungen und die Optimierung von Abläufen gewonnen werden.

Beamte könnten auch ihren Eintritt in den Ruhestand nach hinten verschieben, hieß es. Wenn die Ausbildung zusätzlicher Polizistinnen und Polizisten abgeschlossen ist, soll die Stellenzahl bei der Bereitschaftspolizei wieder aufgestockt werden. Dies ist bis 2027 geplant.

Polizei will Präsenz vor Ort verstärken

„Der Einsatz- und Streifendienst ist eine wichtige Säule für die Sicherheit in Niedersachsen“, sagte Innenministerin Daniela Behrens (SPD) laut Mitteilung. „Mit den beschlossenen Maßnahmen stärken wir im ganzen Land die Polizeipräsenz vor Ort. Trotz der vorübergehenden Personalreduzierung im Bereich der Bereitschaftspolizei bleibt eine professionelle Begleitung entsprechender Einsatzlagen in Niedersachsen gewährleistet.“

Die Personalaufstockung bei den sechs regionalen Polizeidirektionen ist demnach abhängig von deren Personalstärke und Belastung. Geplant sei, dass dort jeweils zwischen 30 und 35 mehr Polizisten und Polizistinnen arbeiten, hieß es.

Mehr Personal als vor zehn Jahren

Nach Angaben des Innenressorts arbeiten in der Polizei Niedersachsen rund 19.300 Polizeivollzugsbeamtinnen und -beamte, 542 Verwaltungsbeamtinnen und -beamte sowie 4.150 Tarifbeschäftigte. (Stand 1.10.2024). Dies seien 1.410 Polizisten mehr als vor zehn Jahren. Unter den mehr als 19.300 Polizisten und Polizistinnen waren Anfang Oktober 2024 rund 1.120 in der Bereitschaftspolizei.