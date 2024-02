Potsdam - Die vor knapp zwei Wochen in Potsdam gestartete Initiative „Brandenburg zeigt Haltung“ bekommt zunehmend mehr Unterstützung. Zunächst rief ein Bündnis aus mehr als 110 Organisationen im Januar dazu auf, Haltung gegen Rechtsextremismus zu zeigen. Inzwischen beteiligen sich rund 250 Organisationen, wie aus der Internetseite der Initiative „Brandenburg zeigt Haltung“ hervorgeht.

Mehr und mehr Verbände, Institutionen, Städte und Landkreise sowie Unternehmen schlossen sich an. Darunter waren zuletzt unter anderem das Energieunternehmen Leag und der Stahlproduzent ArcelorMittal, wie die Initiative mitteilte. Auf der Online-Plattform change.org unterzeichneten inzwischen mehr als 4200 Menschen den Aufruf.

Auch die Serie von Demonstrationen gegen Rechtsextremismus geht in Brandenburg weiter. Am Samstag (13.00 Uhr) soll eine Menschenkette um den Landtag in Potsdam gebildet werden. Oberbürgermeister Mike Schubert (SPD) und Landtagspräsidentin Ulrike Liedtke (SPD) wollen dabei sein. Auch in kleineren Städten wie etwa in Forst in der Lausitz wollen Menschen wieder auf die Straße gehen. In Berlin sind für eine Demonstration am Reichstagsgebäude rund 100.000 Teilnehmer angemeldet.

Auslöser sind Debatten um ein Erstarken der AfD und ein Treffen von radikalen Rechten in Potsdam, an dem einige AfD-Politiker sowie einzelne Mitglieder der CDU und der sehr konservativen Werteunion teilnahmen.