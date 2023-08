Erfurt - In Thüringen wagen wieder mehr Existenzgründer den Sprung in die Selbstständigkeit. Im ersten Halbjahr wurden im Freistaat insgesamt 6111 Gewerbe angemeldet und damit 395 beziehungsweise 6,9 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum, wie das Statistische Landesamt am Mittwoch in Erfurt mitteilte. 82,3 Prozent aller Gewerbeanmeldungen entfielen dabei auf Neugründungen. Deren Anzahl habe sich in den ersten sechs Monaten um 8,5 Prozent auf 5029 Anmeldungen erhöht.

Zugleich wurden im ersten Halbjahr 5690 Gewerbe in Thüringen abgemeldet. Das waren 328 oder 6,1 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Somit kamen auf 100 Anmeldungen 93 Abmeldungen. Die meisten An- und Abmeldungen gab es bei Autohäusern und Kfz-Werkstätten.