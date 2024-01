Mehr Menschen in Niedersachsen nutzen das Deutschlandticket

Hannover - Mehr Menschen in Niedersachsen nutzen das Deutschlandticket für den Nah- und Regionalverkehr. Von September bis November stiegen die Abozahlen im Bundesland um etwa 50.000 auf rund 750.000, wie ein Sprecher des Verkehrsministeriums in Hannover am Mittwoch mitteilte. Das Ministerium sprach von bundesweit steigenden Nutzerzahlen. Niedersachsen hat rund acht Millionen Einwohner.

Das Deutschlandticket gibt es seit Mai vergangenen Jahres. Damit kann der Regional- und Nahverkehr bundesweit für monatlich 49 Euro genutzt werden. Die Verkehrsminister der Länder hatten sich in dieser Woche darauf verständigt, dass der Preis das gesamte Jahr bei monatlich 49 Euro bleiben soll. Ob es ab 2025 teurer wird, ist bislang nicht bekannt.