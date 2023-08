Dresden - Die Belegschaft der Dresdner Parkeisenbahn im Großen Garten soll weiblicher werden. Elf Mädchen bei insgesamt 188 Kindern und Jugendlichen, „das wollen wir ändern, denn Technik ist Frauensache“, teilte die staatliche Schlösserverwaltung am Mittwoch mit. Bei einem Aktionstag „Parkeisenbahnerinnen gesucht“ an diesem Samstag sollen Mädchen für technische Berufe begeistert werden. Sie können am Hauptbahnhof der Schmalspurbahn hinter die Kulissen und den Mini-Bahnern über die Schulter schauen. Mädchen der vierten bis sechsten Klasse, die Lust auf das Hobby Parkeisenbahn bekommen, könnten sich anmelden.

Die 1950 in Betrieb genommene Parkeisenbahn ist eine der ältesten ihrer Art in Deutschland und war die erste Pioniereisenbahn nach sowjetischem Vorbild in der DDR. Die Mini-Züge verkehren in der aktuellen Saison noch bis Ende Oktober jeweils mittwochs bis sonntags, Gäste können an den fünf Bahnhöfen aus- oder zusteigen. Die Wagen werden von zwei Elektro-Loks über die 5,6 Kilometer lange Runde gezogen. Bei guter Witterung kommt an Wochenenden und Feiertagen eine der Dampfloks zum Einsatz.