Bremen - Mit mehr Einsatzkräften und Kontrollen soll die Sicherheit am Bremer Hauptbahnhof erhöht werden. Die „Quattro-Streifen“ aus Polizei, Bundespolizei, DB Sicherheit und Ordnungsamt werden künftig freitags und samstags bis Mitternacht im Einsatz sein, kündigte das Innenressort an. Bisher sind die Streifen im Berufsverkehr morgens und abends sowie am Wochenende unterwegs.

Außerdem sollen ausreisepflichtige Straftäter im Umfeld des Bahnhofs schneller aufgespürt und effektiver verfolgt werden, heißt es weiter. Bundes- und Landespolizei, das Innenressort, die Ausländerbehörde und die Justiz sollen dafür enger zusammenarbeiten.

Eine weitere Maßnahme ist die Ausweitung der Waffenverbotszone, wie das Innenressort mitteilte. Waffen sind im Bahnhofsgebäude, an den Bahnsteigen, am Nordausgang, am Busbahnhof sowie an der Contrescarpe untersagt.