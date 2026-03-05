Mehr Schulabgänger in Sachsen machen ein Berufsgrundbildungs- oder Berufsvorbereitungsjahr. Doch an den Berufsschulen bleiben sie eine kleine Gruppe.

Kamenz - In Sachsen absolvieren derzeit deutlich mehr Schülerinnen und Schüler ein Berufsgrundbildungsjahr oder ein Berufsvorbereitungsjahr. Diese Maßnahmen sind für Schulabgänger gedacht, die keine reguläre Lehrstelle haben.

Wie das Statistische Landesamt in Kamenz mitteilte, machen derzeit 236 junge Menschen ein Berufsgrundbildungsjahr - 34,5 Prozent mehr als im Vorjahr. 515 Schülerinnen und Schüler absolvieren ein Berufsvorbereitungsjahr, ein Plus von 15,8 Prozent.

Insgesamt lernen derzeit knapp 109.000 junge Frauen und Männer an den 241 berufsbildenden Schulen in Sachsen. Das sind laut Statistikamt 1,8 Prozent mehr als im Schuljahr 2024/2025. Rund 47.000 junge Menschen begannen ihre Ausbildung in diesem Schuljahr neu.