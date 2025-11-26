In Thüringen stieg die Zahl der Firmeninsolvenzen in den ersten neun Monaten um fast 26 Prozent. Aber nicht nur Unternehmen haben zu kämpfen.

Erfurt - Die Zahl der Insolvenzverfahren in Thüringen ist in den ersten neun Monaten des Jahres deutlich gestiegen. Vor allem die Unternehmensinsolvenzen stiegen nach Angaben des Statistischen Landesamtes im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 25,9 Prozent. Demnach handelte es sich um 253 Firmenpleiten. Insgesamt entschieden die Thüringer Amtsgerichte über 1.779 Insolvenzverfahren. Dies sei ein Anstieg um rund acht Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum gewesen.

Bundesweit belastet die dauerhaft schwierige Wirtschaftslage Unternehmen und Verbraucher. Bereits im vergangenen Jahr 2024 war deutschlandweit die höchste Zahl an Insolvenzen seit 2015 verzeichnet worden. Thüringen hatte im vergangenen Jahr die bundesweit niedrigste Quote an Firmeninsolvenzen.