Mehr Gewerbeanmeldungen in Sachsen-Anhalt

Halle - In Sachsen-Anhalt sind im vergangenen Jahr mehr Gewerbe angemeldet worden. Die Zahl stieg um 1,6 Prozent auf 11.034, wie das Statistische Landesamt am Mittwoch mitteilte. Die Zahl der Gewerbeabmeldungen (10.365) sank um 1,6 Prozent.

Einen negativen Saldo - also mehr Abmeldungen als Anmeldungen - gab es lediglich in Halle (minus 20), dem Landkreis Wittenberg (minus 28) und dem Salzlandkreis (minus 18). In allen übrigen Landkreisen und kreisfreien Städten war ein positiver Saldo zu beobachten.

Die meisten An- und Abmeldungen gab es in den Branchen Handel sowie Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen. Einen starken Rückgang der Anmeldungen gab es in den Bereichen Gesundheits- und Sozialwesen (minus 47,3 Prozent) sowie Wasser-, Abwasser- und Abfallversorgung und Beseitigung von Umweltverschmutzungen (minus 38,2 Prozent).