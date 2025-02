42.071 Anmeldungen in der Hauptstadt, 18.044 Anmeldungen in Brandenburg. Vor allem in einem Wirtschaftszweig gab es viel Bewegung.

Berlin - Die Zahl der Gewerbeanmeldungen in Berlin ist im vergangenen Jahr leicht gestiegen. In Brandenburg blieb sie nach Angaben des Amts für Statistik Berlin-Brandenburg dagegen auf einem ähnlichen Niveau wie im Vorjahr.

„Die Berliner Wirtschaftsämter nahmen 2024 insgesamt 42.071 Gewerbeanmeldungen entgegen“, hieß es - ein Plus von 2,1 Prozent. Die Zahl der Abmeldungen sank dagegen um 3,2 Prozent auf 31.206. Im Wirtschaftsabschnitt „Handel; Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen“ bewegte sich am meisten. Hier gab es 8.088 An- und 6.739 Abmeldungen.

Jedes zehnte Einzelunternehmen in Berlin von Polen angemeldet

In Brandenburg lag die Zahl der Gewerbeanmeldungen bei 18.044, das war 1,0 Prozent mehr als im Vorjahr. Zugleich sank die Zahl der Abmeldungen den Angaben zufolge leicht um 0,5 Prozent auf 15.743. Auch hier gab es die meisten Meldungen im Bereich „Handel; Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen“.

In beiden Bundesländern waren Einzelunternehmen die beliebteste Form bei den Gewerbeanmeldungen. In Berlin wurden 55,9 Prozent von ihnen von deutschen Staatsangehörigen angemeldet, in Brandenburg waren es 81,2 Prozent. Unter den nicht-deutschen Staatsangehörigen stellten Polen in beiden Bundesländern die größte Gruppe (Berlin: 10,7 Prozent; Brandenburg: 3,5 Prozent), gefolgt von Rumänen (4,4; 2,1).