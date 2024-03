Hannover - Die Debatte über eine höhere Bezahlung einer ranghohen Mitarbeiterin von Ministerpräsident Stephan Weil wird Thema im Landtag. Bei der Sitzung am Mittwoch (9.00 Uhr) bringt die CDU-Landtagsfraktion einen Antrag ins Plenum ein - sie will einen Untersuchungsausschuss einsetzen. Die Oppositionsfraktion sieht es als rechtswidrig an, dass eine enge Mitarbeiterin des SPD-Politikers durch eine kurzfristige Änderung eine höhere Vergütung erhielt. Die Staatskanzlei wies die Vorwürfe zurück.

Die Mitarbeiterin ist laut Staatskanzlei seit etwas mehr als einem Jahr in der Staatskanzlei angestellt, die Probezeit lief im Sommer vergangenen Jahres ab. Sie arbeitet weiterhin dort. Durch die Änderungsvereinbarung erhöhte sich ihr Entgelt den Angaben zufolge um knapp 1900 Euro brutto im Monat.

Der Ministerpräsident räumte jüngst Fehler im Zusammenhang mit der höheren Bezahlung ein. „Wir haben uns die Sache durch den Ablauf wahrscheinlich selber schwer gemacht“, sagte er in der vergangenen Woche der „Neuen Osnabrücker Zeitung“. „Wir haben die Diskussion sicher unterschätzt.“