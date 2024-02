Die CDU-Landtagsfraktion sieht ein höheres Gehalt für eine enge Mitarbeiterin von Ministerpräsident Stephan Weil als rechtswidrig an und will daher einen Untersuchungsausschuss.

Hannover - Im Zusammenhang mit einer höheren Bezahlung einer ranghohen Mitarbeiterin von Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) kündigt die CDU-Landtagsfraktion einen Untersuchungsausschuss an. Das teilte die Fraktion im Landtag in Hannover am Freitag mit. Die Oppositionsfraktion sieht es als rechtswidrig an, dass eine enge Mitarbeiterin von Weil durch eine kurzfristige Änderung eine höhere Vergütung erhielt.

CDU-Fraktionsvorsitzender Sebastian Lechner sagte, man wolle wissen, „wieso und auf welcher Rechtsgrundlage die Zahlungen für mehr als ein Vierteljahr rückwirkend erfolgten und welches Motiv hinter dieser Beförderung mit der Brechstange steckt“, sagte er.

Weiter sagte Lechner: „Es ist Verantwortung von uns als Opposition sowohl für dieses Land als auch für unsere Demokratie, die Regierung zu kontrollieren und wenn es Anhaltspunkte für ein rechtswidriges Verfahren gibt, sich dem auch anzunehmen und nachzugehen. Und jetzt gilt es aus unserer Sicht diese SPD-Gehaltsaffäre in der Staatskanzlei auch aufzuklären.“

Der Ministerpräsident wies die Vorwürfe zurück. Es gehe dabei um eine Verwaltungspraxis. „Der Vorwurf der Rechtswidrigkeit ist schlicht und einfach aus der Luft gegriffen“, betonte Weil. In der Befragung im Landtag verwies Weil etwa darauf, dass durch solche Regelungen der Quereinstieg erschwert werde und die Attraktivität der Arbeit in der Landesverwaltung leide. Nach der zuletzt üblichen Praxis hätte der Mitarbeiterin das jetzige Gehalt erst nach etwa zehn Jahren zugestanden.

Der letzte parlamentarische Untersuchungsausschuss wurde 2017 im Landtag eingesetzt, in der bisherigen Geschichte des Landesparlaments wurden 24 dieser Ausschüsse abgeschlossen. Laut Landesverfassung muss der Landtag einen Untersuchungsausschuss einsetzen, wenn dies von einem Fünftel der Landtagsmitglieder beantragt wird. In solchen Ausschüssen werden überwiegend mögliche Missstände in Regierung und Verwaltung überprüft. Laut Landtag kann ein solcher Ausschuss Zeugen und Sachverständige vernehmen und sonstige Ermittlungen durch Gerichte und Verwaltungsbehörden vornehmen lassen.