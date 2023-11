Magdeburg - Sachsen-Anhalt will die Mittel für die Erwachsenenbildung erhöhen. Einem Beschluss des Kabinetts zufolge sollen die Landeszuschüsse im Jahr 2024 bei 5,09 Millionen liegen, was einer Erhöhung um 520.000 Euro entspreche, teilte das Bildungsministerium am Mittwoch in Magdeburg mit. Für die Jahre 2026 und 2027 solle die Summe jeweils 5,29 Millionen Euro betragen. Hintergrund sind die Inflation, gestiegene Energiekosten, die Tarifabschlüsse im öffentlichen Dienst und die Anpassungen der Honorarsätze, mit denen sich die Träger etwa der Volkshochschulen konfrontiert sehen.

Über die Änderung des Erwachsenenbildungsgesetzes entscheidet der Landtag. Zudem soll das Themenspektrum der Erwachsenenbildung um den Schwerpunkt „Klimaschutz und Nachhaltigkeit“ ergänzt werden, wie das Ministerium weiter mitteilte. So sollten unter anderem auch jüngere Altersgruppen erreicht werden, um die Einrichtungen zukunftsfähig zu gestalten.