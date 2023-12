Mehr Frauen drängen in Forstberufe

Pirna (dpa/sn) – - Immer mehr Frauen interessieren sich in Sachsen für einen Beruf im Forst. Bei den Ausbildungen für die unterschiedlichen Berufszweige verzeichne der Staatsbetrieb Sachsenforst seit einigen Jahren einen steigenden Frauenanteil, sagte Sprecher Renke Coordes auf dpa-Anfrage. Dies betreffe alle Karrierestufen. „Zwar überwiegen noch die Männer, aber die Zahlen gleichen sich immer mehr an.“ Bei der einjährigen Anwärter-Ausbildung zum Revierleiter oder zur Revierleiterin etwa gebe es dieses Jahr 17 Männer und 13 Frauen. Auch bei den Forstwirten und den Forstreferendaren zeige sich der Trend.

„Durch die Zunahme der Frauen in den Ausbildungen können wir davon ausgehen, dass ihr Anteil in den Forstberufen zunehmen wird“, sagte Coordes. Bisher seien ein Viertel der 1400 Beschäftigten von Sachsenforst weiblich und zehn Prozent der 192 Forstreviere in Frauenhand.